Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marathon théâtral Sélestat

Marathon théâtral Sélestat vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 18 rue des Bateliers

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sélestat

Marathon théâtral

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Marathon théâtral avec 19 spectacles en 3 jours
L’Autre Scène vous propose à nouveau son marathon théâtral avec 19 représentations tout au long du week-end !

Au programme

19h Jour de fête ! par l’atelier d’improvisation adultes animé par Séverine Lang. Durée 50 mn 

20h30 Nos idoles par l’atelier d’écriture animé par Marion Bouquet. Durée 1h

Tout au long du week-end, une buvette proposera boissons fraiches, gâteaux salés et sucrés, glaces, vente de tee-shirts et tote bag… Pour prolonger le temps et nous retrouver à l’issue des spectacles.   .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00  contact@l-autrescene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatre marathon with 19 shows in 3 days

L’événement Marathon théâtral Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)