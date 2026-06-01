Marathon théâtral Sélestat
Marathon théâtral Sélestat vendredi 12 juin 2026.
Sélestat
Marathon théâtral
18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Marathon théâtral avec 19 spectacles en 3 jours
L’Autre Scène vous propose à nouveau son marathon théâtral avec 19 représentations tout au long du week-end !
Au programme
19h Jour de fête ! par l’atelier d’improvisation adultes animé par Séverine Lang. Durée 50 mn
20h30 Nos idoles par l’atelier d’écriture animé par Marion Bouquet. Durée 1h
Tout au long du week-end, une buvette proposera boissons fraiches, gâteaux salés et sucrés, glaces, vente de tee-shirts et tote bag… Pour prolonger le temps et nous retrouver à l’issue des spectacles. .
18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact@l-autrescene.fr
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English :
Theatre marathon with 19 shows in 3 days
L’événement Marathon théâtral Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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