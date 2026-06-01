Sélestat

Marathon théâtral

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Marathon théâtral avec 19 spectacles en 3 jours

L’Autre Scène vous propose à nouveau son marathon théâtral avec 19 représentations tout au long du week-end !

Au programme

19h Jour de fête ! par l’atelier d’improvisation adultes animé par Séverine Lang. Durée 50 mn

20h30 Nos idoles par l’atelier d’écriture animé par Marion Bouquet. Durée 1h

Tout au long du week-end, une buvette proposera boissons fraiches, gâteaux salés et sucrés, glaces, vente de tee-shirts et tote bag… Pour prolonger le temps et nous retrouver à l’issue des spectacles. .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact@l-autrescene.fr

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English :

Theatre marathon with 19 shows in 3 days

L’événement Marathon théâtral Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme