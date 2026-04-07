Sélestat

Spectacle ateliers théâtre et improvisation

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-12

Derniers rendez-vous de la saison, les spectacles des jeunes et des improvisateurs sont l’occasion pour les participants de présenter le fruit du travail mené sur l’année scolaire

Présentation du travail de l’année pour les jeunes et les improvisateurs des ateliers théâtre

20h spectacle des ateliers théâtre jeunes

Les jeunes présentent une pièce dont le thème a été choisi collectivement et où le rôle de chacun est essentiel. Les répétitions se déroulent tous les lundis soirs autour des textes écrits par Frédéric Liénard, comédien professionnel qui encadre les séances. Après une année de répétitions, ils sont enfin prêts à vous dévoiler le fruit de leur travail !

21h spectacle des ateliers d’improvisation théâtrale

Quant aux adultes, ils vous accueillent dans l’univers de l’improvisation où rien n’est jamais écrit à l’avance. Avec la complicité des spectateurs et menés par Flavien Reppert, ils se lancent sur les planches. Sous la forme de performances, les improvisateurs vous embarquent dans des situations improbables et cocasses ! .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

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English :

The final events of the season, the young people?s and improvisers? shows are an opportunity for participants to present the fruits of their labours over the course of the school year

L’événement Spectacle ateliers théâtre et improvisation Sélestat a été mis à jour le 2026-04-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme