Table ronde autour de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration », Biblothèque Humaniste, Sélestat

Table ronde autour de l’exposition temporaire « Anatomie d’une restauration » Samedi 23 mai, 10h30 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

En accès-libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Pour introduire les festivités de la Nuit européenne des musées, venez écouter des acteurs de la restauration des œuvres d’art protégées au titre des Monuments historiques en Alsace parler de leur métier. Avec la participation de :

Laure Mendousse, conservatrice du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est puis Bretagne depuis 2025, commissaire de l’exposition temporaire

Adèle Cambon de Lavalette, restauratrice sculpture, restauration du retable de Rodern

Annika Roy, restauratrice peinture et bois doré, restauration du retable de Rodern

Noëlle Jeannette, restauratrice peinture, restauration des Scènes de la Vie du Christ de l’église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg (peinture fin 15e siècle),

Pantxika De Paepe, ancienne directrice et conservatrice en chef du musée Unterlinden, spécialiste de la peinture germanique de la Renaissance.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Cette table ronde rassemble plusieurs professionnels de la restauration d’œuvres d’art protégées au titre des monuments historiques en Alsace, qui évoquent leurs métiers.

©Marc Linnhoff