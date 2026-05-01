Sélestat

Exposition Cigogne power

1 ru du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-19 13:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

C’est l’histoire d’une cigogne qui traverse l’Alsace en illustrant de son langage graphique coloré. Bénéfices des ventes au profit de l’APEI Centre Alsace. Vernissage le 19/05 à 18h

C’est l’histoire d’une cigogne qui traverse l’Alsace en illustrant de son langage graphique coloré. C’est une vision humble et douce, un désir de partage énorme qui animent cette cigogne curieuse et rêveuse. C’est enfin une invitation au voyage au cœur de la diversité, au cœur de l’Alsace aux mille couleurs.

Sandra Cadet, 45 ans, alias Cigogne Power, partage son temps entre ses enfants, son travail, sa passion de dessiner et son investissement au sein de l’APEI Centre-Alsace.

Les ventes seront au bénéfice de l’association l’APEI Centre Alsace.

Vernissage le 19/05 à 18h. 0 .

1 ru du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

This is the story of a stork that crosses Alsace, illustrating it with its colorful graphic language. Proceeds from sales to benefit APEI Centre Alsace. Opening on May 19 at 6pm

L’événement Exposition Cigogne power Sélestat a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme