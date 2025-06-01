Dans les pas du lion et du géant Sletto Sélestat Bas-Rhin

Dans les pas du lion et du géant Sletto Sélestat Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Dans les pas du lion et du géant Sletto 10 boulevard Leclerc 67600 Sélestat Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 2800.0 Tarif :

Envie de découvrir les richesses du patrimoine de la ville ? Grimpez sur les épaules du géant Sletto et suivez les traces de son fidèle lion ! Départ devant la Commanderie St-Jean (étape 1).

http://www.selestat.fr/ +33 3 88 58 07 31

English :

Would you like to discover the city’s rich heritage? Climb on the shoulders of the giant Sletto and follow the tracks of his faithful lion! Departure in front of the Commanderie St-Jean (stage 1).

Deutsch :

Haben Sie Lust, das reiche Kulturerbe der Stadt zu entdecken? Klettern Sie auf die Schultern des Riesen Sletto und folgen Sie den Spuren seines treuen Löwen! Start vor der Commanderie St-Jean (Etappe 1).

Italiano :

Volete scoprire il ricco patrimonio della città? Salite sulle spalle del gigante Sletto e seguite le tracce del suo fedele leone! Partenza davanti alla Commanderie St-Jean (tappa 1).

Español :

¿Quiere descubrir el rico patrimonio de la ciudad? ¡Súbete a los hombros del gigante Sletto y sigue las huellas de su fiel león! Salida frente a la Commanderie St-Jean (etapa 1).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Système d’informations touristique Alsace