Circuit du Ried VTT Sélestat Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit du Ried VTT Boulevard Leclerc 67600 Sélestat Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 20000.0 Tarif :

Ce circuit au départ de Sélestat vous fera découvrir les paysages du Ried, la commune agricole d’Ebersheim, l’abbatiale baroque d’Ebersmunster, la digue des hautes eaux et la commune de Muttersholtz avec la Maison de la Nature.

http://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/lei/detail/102/222003128/11342/circuit-du-ried-vtt-selestat.htm +33 3 88 58 87 20

English :

This tour starting from Sélestat will make you discover the landscapes of the Ried, the agricultural community of Ebersheim, the baroque abbey of Ebersmunster, the high water dam and the community of Muttersholtz with the Maison de la Nature.

Deutsch :

Auf dieser Tour ab Sélestat entdecken Sie die Landschaften des Rieds, die landwirtschaftliche Gemeinde Ebersheim, die barocke Abteikirche von Ebersmunster, den Hochwasserdamm und die Gemeinde Muttersholtz mit dem Maison de la Nature.

Italiano :

Questo tour da Sélestat vi porterà attraverso i paesaggi del Ried, la comunità agricola di Ebersheim, la chiesa abbaziale barocca di Ebersmunster, la diga d’acqua alta e la comunità di Muttersholtz con la Maison de la Nature.

Español :

Esta excursión desde Sélestat le llevará por los paisajes del Ried, la comunidad agrícola de Ebersheim, la iglesia abacial barroca de Ebersmunster, la presa de aguas altas y la comunidad de Muttersholtz con la Maison de la Nature.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Système d’informations touristique Alsace