La nature en fête

Sélestat Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

2026-05-20

Venez découvrir la flore et la faune dans la réserve de l’Ill*Wald et son évolution

La réserve naturelle de l’Ill*Wald a fêté ses 30 ans et la Maison de la Nature fête ses 50 ans d’existence. Comment a évolué la nature pendant ce temps ? Nous vous proposons, dans cette sortie, de découvrir la flore et la faune dans la réserve et son évolution.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, le Service environnement de la Ville de Sélestat et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires.

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

English :

Come and discover the flora and fauna of the Ill*Wald reserve and its evolution

