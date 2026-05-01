Sélestat

Journée de l’Afrique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez voyager au cœur des cultures africaines à travers les saveurs, les couleurs et les traditions !

L’Association L’ACASE vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité !

Au programme

10h-18h30 exposition-vente d’articles artisanaux

11h-12h et 14h-18h atelier de fabrication de masques africains, maquillage ethnique pour enfants

12h-15h repas sur fond musical sauce mafé au boeuf accompagné de riz, thieboudienne sénégalais au poulet et aux légumes, assortiments d’accras de morue, de fatayas (pastels), roulés végétariens. Boissons typiquement africaines jus de bissap (fleur d’hibiscus africain), jus de gingembre, jus de bouyé (jus au fruit de baobab)

15h danse tahitienne avec le groupe Tau Tiare

16h percussion et danses africaines par le groupe Zama

17h danse tahitienne avec le groupe Tau Tiare

17h30 percussion et danses africaines par le groupe Zama

18h-18h30 maquillage ethnique pour enfants

Possibilité de se restaurer toute la journée à partir de 11h30, sur place ou à emporter

Venez voyager au cœur des cultures africaines à travers les saveurs, les couleurs et les traditions ! Une journée riche en découvertes vous attend, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Venez en famille ou entre amis, on vous attend nombreux pour célébrer l’Afrique ensemble ! 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est association.lacase67@gmail.com

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English :

Travel to the heart of African cultures through flavours, colors and traditions!

L’événement Journée de l’Afrique Sélestat a été mis à jour le 2026-05-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme