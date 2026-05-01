Journée de l’Afrique Sélestat
Journée de l’Afrique Sélestat samedi 23 mai 2026.
Sélestat
Journée de l’Afrique
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez voyager au cœur des cultures africaines à travers les saveurs, les couleurs et les traditions !
L’Association L’ACASE vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité !
Au programme
10h-18h30 exposition-vente d’articles artisanaux
11h-12h et 14h-18h atelier de fabrication de masques africains, maquillage ethnique pour enfants
12h-15h repas sur fond musical sauce mafé au boeuf accompagné de riz, thieboudienne sénégalais au poulet et aux légumes, assortiments d’accras de morue, de fatayas (pastels), roulés végétariens. Boissons typiquement africaines jus de bissap (fleur d’hibiscus africain), jus de gingembre, jus de bouyé (jus au fruit de baobab)
15h danse tahitienne avec le groupe Tau Tiare
16h percussion et danses africaines par le groupe Zama
17h danse tahitienne avec le groupe Tau Tiare
17h30 percussion et danses africaines par le groupe Zama
18h-18h30 maquillage ethnique pour enfants
Possibilité de se restaurer toute la journée à partir de 11h30, sur place ou à emporter
Venez voyager au cœur des cultures africaines à travers les saveurs, les couleurs et les traditions ! Une journée riche en découvertes vous attend, dans une ambiance chaleureuse et festive.
Venez en famille ou entre amis, on vous attend nombreux pour célébrer l’Afrique ensemble ! 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est association.lacase67@gmail.com
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English :
Travel to the heart of African cultures through flavours, colors and traditions!
L’événement Journée de l’Afrique Sélestat a été mis à jour le 2026-05-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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