Atelier créatif « Couleurs révélées », Biblothèque Humaniste, Sélestat

Atelier créatif « Couleurs révélées » Samedi 23 mai, 18h00 Biblothèque Humaniste Bas-Rhin

En accès-libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Créez une carte à gratter avec l’illustratrice Camille Fiore lors de cet atelier créatif et prenez conscience du travail des restaurateurs qui vise parfois à retrouver un décor original sous des couches de matière ajoutées à travers les siècles.

Biblothèque Humaniste 1 place docteur Maurice Kubler 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ https://www.facebook.com/bibliothequehumaniste;https://www.instagram.com/bibliothequehumaniste/;https://twitter.com/BiblioHumanist Percez les secrets d’ouvrages exceptionnels… La Bibliothèque Humaniste vous invite à un voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti.

Suivez les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Créez une carte à gratter avec l’illustratrice Camille Fiore lors de cet atelier créatif.

©Ville de Sélestat