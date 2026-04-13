Fête de la Musique Sélestat

Sélestat

Fête de la Musique

Centre Ville Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique dans le centre ville

Pour célébrer l’arrivée de l’été, de nombreuses associations, bars et groupes locaux proposent des animations musicales au centre-ville

A cette occasion, la Ville de Sélestat proposera également au jardin Hortus Beatus avenue de la Liberté des animations réservées aux enfants accompagnés, afin de leur faire vivre une expérience unique et enrichissante tout en gardant cet esprit festif et musical, si caractéristique de l’évènement.

Eveil musical pour les 0 à 6 ans par Carine De Bortoli 16h à 16h45 et 18h30 à 19h15. Petites oreilles, grands voyages…Venez partager un moment d’éveil musical tout en douceur avec vos tout-petits proposé par Carine De Bortoli, musicienne intervenante diplômée du DUMI. Portés par une histoire, bébés et parents sont invités à explorer ensemble le monde sonore, à travers comptines, sons et rythmes qui font vivre le récit. Bouger, écouter, s’émerveiller…une aventure sensorielle et musicale à vivre ensemble.

Bal pour les enfants par le groupe Jean-Michel Rey et compagnie 17h15 à 18h et 19h30 à 20h15. Vous prenez une guitare, une batterie, une basse et des claviers. Vous mettez des musiciens derrière. Vous agitez le tout. Vous ajoutez un chanteur animateur qui va faire danser et jouer les enfants…Ronde, rock, mais aussi tarentelle, tango et même chenille…Jean-Michel a puisé dans ses chansons afin que tous les enfants de 2 à 10 ans puissent bouger et se déhancher. Un seul mot d’ordre s’amuser…

Programme détaillé communiqué quelques jours en amont. 0 .

Centre Ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75

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English :

Fête de la Musique in the city center

L’événement Fête de la Musique Sélestat a été mis à jour le 2026-04-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme