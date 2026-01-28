Visite guidée Sélestat et les Rois de France Sélestat

Visite guidée Sélestat et les Rois de France

1 place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Visite guidée sur le thème de l’influence française sur l’architecture à Sélestat

Après le rattachement de l’Alsace à la France en 1648, l’influence française sur l’architecture se ressent. C’est à cette époque que sont bâties l’enceinte Vauban et les constructions de style classique comme l’ancien hôpital d’Andlau, l’ancien hôpital bourgeois ou encore l’hôtel de ville. Venez reconnaître les signes distinctifs des édifices de cette période. .

1 place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Guided tour on the theme of the French influence on architecture in Sélestat

