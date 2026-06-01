Sélestat

Marathon théâtral

18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 21:45:00

Date(s) :

2026-06-13

Marathon théâtral avec 19 spectacles en 3 jours

L’Autre Scène vous propose à nouveau son marathon théâtral avec 19 représentations tout au long du week-end !

Au programme

11h et 11h45 Hors de soi de Marylin Mattei par l’atelier théâtre 11-13 ans animé et mis en scène par Sylvia Undata. Durée 35 mn

13h30 et 14h30 Autrefois, aujourd’hui, demain de Françoise de Chaxel par l’atelier 8-11 ans animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 40 mn

15h30 et 16h30 L’épopée de Jeanne d’arc en ciel de Jean-Pierre Duru par l’atelier 8-11 ans animé et mis en scène par Sylvia Undata. Durée 50 mn

18h L’été des mangeurs d’étoiles de Françoise de Chaxel par l’atelier 13 ans et + animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 45 mn

19h30 Les pas perdus de Denise Bonnal par l’atelier théâtre adultes confirmés mis en scène par Louise Lehry. Durée 1h15

20h45 Vendredi 12 de Séverine Lang par l’atelier théâtre adultes débutants animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 1h

Tout au long du week-end, une buvette proposera boissons fraiches, gâteaux salés et sucrés, glaces, vente de tee-shirts et tote bag… Pour prolonger le temps et nous retrouver à l’issue des spectacles. 0 .

18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact@l-autrescene.fr

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English :

Theatre marathon with 19 shows in 3 days

L’événement Marathon théâtral Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme