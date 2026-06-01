Marathon théâtral Sélestat
Marathon théâtral Sélestat samedi 13 juin 2026.
Sélestat
Marathon théâtral
18 rue des Bateliers Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 21:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Marathon théâtral avec 19 spectacles en 3 jours
L’Autre Scène vous propose à nouveau son marathon théâtral avec 19 représentations tout au long du week-end !
Au programme
11h et 11h45 Hors de soi de Marylin Mattei par l’atelier théâtre 11-13 ans animé et mis en scène par Sylvia Undata. Durée 35 mn
13h30 et 14h30 Autrefois, aujourd’hui, demain de Françoise de Chaxel par l’atelier 8-11 ans animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 40 mn
15h30 et 16h30 L’épopée de Jeanne d’arc en ciel de Jean-Pierre Duru par l’atelier 8-11 ans animé et mis en scène par Sylvia Undata. Durée 50 mn
18h L’été des mangeurs d’étoiles de Françoise de Chaxel par l’atelier 13 ans et + animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 45 mn
19h30 Les pas perdus de Denise Bonnal par l’atelier théâtre adultes confirmés mis en scène par Louise Lehry. Durée 1h15
20h45 Vendredi 12 de Séverine Lang par l’atelier théâtre adultes débutants animé et mis en scène par Séverine Lang. Durée 1h
Tout au long du week-end, une buvette proposera boissons fraiches, gâteaux salés et sucrés, glaces, vente de tee-shirts et tote bag… Pour prolonger le temps et nous retrouver à l’issue des spectacles. 0 .
18 rue des Bateliers Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 59 74 00 contact@l-autrescene.fr
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English :
Theatre marathon with 19 shows in 3 days
L’événement Marathon théâtral Sélestat a été mis à jour le 2026-06-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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