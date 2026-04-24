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La Nuit des églises Sélestat

La Nuit des églises Sélestat mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Place Saint Georges

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Sélestat

La Nuit des églises

Place Saint Georges Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Messe autour de Jean Baptiste puis concert de l’ensemble Polycanto , chieur d’une trentaine d’hommes
Dans le cadre de la Nuit des églises, la paroisse catholique de Sélestat propose une soirée autour de Jean Baptiste, annonciateur de la lumière

Messe à 18h qui célèbre la nativité de Jean Baptiste
Concert à 20h30 par l’ensemble Polycanto, un choeur d’une trentaine d’hommes dirigé par Arlette Steyer 0  .

Place Saint Georges Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 00 38  paroisse-catho-selestat@orange.fr

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English :

Mass in honor of John the Baptist, followed by a concert by the Polycanto ensemble, a 30-strong choir

L’événement La Nuit des églises Sélestat a été mis à jour le 2026-04-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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