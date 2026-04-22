Concert de fin d’année Sélestat
Concert de fin d’année Sélestat mardi 23 juin 2026.
Sélestat
Concert de fin d’année
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
L’École de Musique de Sélestat organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année
L’École de Musique de Sélestat organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année.
Au programme
18h éveil musical
19h chorales
20h orchestres et ensembles 0 .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 97 59 ecole-musique-selestat@wanadoo.fr
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English :
École de Musique de Sélestat organizes its traditional end-of-year student concert
L’événement Concert de fin d’année Sélestat a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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