Sélestat

Concert de fin d’année

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

L’École de Musique de Sélestat organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année

L’École de Musique de Sélestat organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année.

Au programme

18h éveil musical

19h chorales

20h orchestres et ensembles 0 .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 97 59 ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

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English :

École de Musique de Sélestat organizes its traditional end-of-year student concert

L’événement Concert de fin d’année Sélestat a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme