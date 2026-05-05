Atelier jeune public les vacances au FRAC Sélestat
Atelier jeune public les vacances au FRAC Sélestat mercredi 8 juillet 2026.
Sélestat
Atelier jeune public les vacances au FRAC
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
Chaque matinée, les enfants exploreront une technique, inspirée des démarches des artistes du jardin. A partir de 4 ans
Le jardin du FRAC Alsace est riche d’œuvres cet été. Chaque matinée, les enfants exploreront une
technique, inspirée des démarches des artistes du jardin Elmar Trenkwalder, Laurent Le Deunff, Steiner & Lenzlinger. Modelage en aluminium, sculpture en argile et empreinte en
cyanotype seront au rendez-vous.
Moment convivial de restitution des ateliers vendredi 10 juillet à 12h.
A partir de 4 ans. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
Each morning, children will explore a technique inspired by the work of the garden’s artists. Ages 4 and up
L’événement Atelier jeune public les vacances au FRAC Sélestat a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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