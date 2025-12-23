Exposition espace intermédiaire , Élise Grenois, Sélestat

Exposition espace intermédiaire , Élise Grenois

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-07

fin : 2026-01-25

2026-01-07

Le FRAC Alsace dédie une partie de sa salle d’exposition à un nouvel espace ayant pour objectif de mettre en lumière un.e artiste de la collection, en exposant, notamment, les œuvres acquises et en présentant au public son actualité en région voire au-delà.

La première artiste invitée est Élise Grenois. Née en 1992, diplômée de la HEAR, et basée à Strasbourg, le FRAC Alsace a acquis deux de ses œuvres, issues de la série des cristallisations , respectivement en 2021 et 2023.

Partant de sa connaissance des matériaux et des techniques, Élise Grenois donne naissance à des formes d’une matérialité nouvelle. Son travail sur les états de la matière transforme la logique originelle des corps et des objets en des présences paradoxales.

L’artiste donne de la pérennité à l’éphémère du vivant et à des étapes intermédiaires du travail sculptural.

Au regard des œuvres et des travaux préparatoires d’Elmar Trenkwalder présentés dans l’exposition Mystères de la fusion , Élise Grenois propose, elle aussi, de découvrir les coulisses de sa production sous forme d’une arborescence génératrice qui visibilise les connexions qui se dessinent entre ses sculptures. Ces liens invisibles habituellement réservés à l’espace intime de l’atelier sont dévoilés et explicités le temps de l’exposition.

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

The FRAC Alsace is dedicating part of its exhibition space to a new project, the aim of which is to highlight an artist from the collection. The first artist to be invited is Élise Grenois

