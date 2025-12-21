Afterwork au FRAC Alsace Sélestat
Afterwork au FRAC Alsace Sélestat jeudi 9 avril 2026.
Afterwork au FRAC Alsace
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 17:30:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18
Découverte de l’exposition suivie d’un moment convivial autour d’un verre
Découverte de l’exposition suivie d’un moment convivial autour d’un verre. 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org
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English :
Discover the exhibition followed by a convivial moment over a drink
L’événement Afterwork au FRAC Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-03-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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