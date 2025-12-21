Afterwork au FRAC Alsace

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 17:30:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

Découverte de l’exposition suivie d’un moment convivial autour d’un verre

Découverte de l’exposition suivie d’un moment convivial autour d’un verre. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

Discover the exhibition followed by a convivial moment over a drink

L’événement Afterwork au FRAC Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-03-18 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme