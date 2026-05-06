Et si on fêtait le 14 juillet ensemble ? Sélestat
Et si on fêtait le 14 juillet ensemble ? Sélestat mardi 14 juillet 2026.
Sélestat
Et si on fêtait le 14 juillet ensemble ?
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Traditionnel weckela du 14 juillet offert, chants et danses sur la place autour de gourmandises maison l’après-midi
Retrouvons-nous pour fêter le 14 juillet ensemble ! Nous vous offrons le traditionnel weckela du 14 juillet . L’après-midi,nous vous proposons de chanter et danser sur la place autour de gourmandises maison. 0 .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 musee@maisondupain.org
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English :
Traditional July 14th weckela offered, singing and dancing in the square, with homemade delicacies in the afternoon
L’événement Et si on fêtait le 14 juillet ensemble ? Sélestat a été mis à jour le 2026-05-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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