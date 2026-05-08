Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations folkloriques Sélestat

Animations folkloriques Sélestat mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Rue Hans Thieffenthal

Ville : 67600 Sélestat

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Sélestat

Animations folkloriques

Rue Hans Thieffenthal Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble Heloldo Wilaria
La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble Heloldo Wilaria. 0  .

Rue Hans Thieffenthal Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20  culture@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alsatian folk music and dance honored by ensemble Heloldo Wilaria

L’événement Animations folkloriques Sélestat a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Sélestat (Bas-Rhin)