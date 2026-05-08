Sélestat

Animations folkloriques

Rue Hans Thieffenthal Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble Heloldo Wilaria

La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble Heloldo Wilaria. 0 .

Rue Hans Thieffenthal Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 culture@ville-selestat.fr

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English :

Alsatian folk music and dance honored by ensemble Heloldo Wilaria

L’événement Animations folkloriques Sélestat a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme