Jeu vidéo Mercredi Gaming

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Le temps d’un après-midi, viens découvrir des jeux vidéos sélectionnés par l’équipe de la médiathèque. Dès 8 ans

Le temps d’un après-midi, viens découvrir des jeux vidéo sélectionnés par l’équipe de la médiathèque. Pour les 8 ans et + 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Spend an afternoon discovering video games selected by the media library team. Ages 8 and up

German :

Entdecke einen Nachmittag lang Videospiele, die vom Team der Mediathek ausgewählt wurden. Ab 8 Jahren

Italiano :

Trascorrete un pomeriggio alla scoperta dei videogiochi selezionati dal team della mediateca. Da 8 anni

Espanol :

Pasa una tarde descubriendo videojuegos seleccionados por el equipo de la mediateca. A partir de 8 años

L’événement Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat a été mis à jour le 2025-11-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme