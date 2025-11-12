Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat
Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat mercredi 12 novembre 2025.
Jeu vidéo Mercredi Gaming
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Le temps d’un après-midi, viens découvrir des jeux vidéos sélectionnés par l’équipe de la médiathèque. Dès 8 ans
Le temps d'un après-midi, viens découvrir des jeux vidéo sélectionnés par l'équipe de la médiathèque. Pour les 8 ans et +
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
Spend an afternoon discovering video games selected by the media library team. Ages 8 and up
German :
Entdecke einen Nachmittag lang Videospiele, die vom Team der Mediathek ausgewählt wurden. Ab 8 Jahren
Italiano :
Trascorrete un pomeriggio alla scoperta dei videogiochi selezionati dal team della mediateca. Da 8 anni
Espanol :
Pasa una tarde descubriendo videojuegos seleccionados por el equipo de la mediateca. A partir de 8 años
L’événement Jeu vidéo Mercredi Gaming Sélestat a été mis à jour le 2025-11-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme