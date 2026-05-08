Animations folkloriques Sélestat
Animations folkloriques Sélestat mardi 18 août 2026.
Sélestat
Animations folkloriques
Place Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble de Geudertheim
La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble de Geudertheim. 0 .
Place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
Alsatian folk music and dance in the spotlight with the Geudertheim ensemble
L’événement Animations folkloriques Sélestat a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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