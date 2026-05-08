Sélestat

Animations folkloriques

Place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble de Geudertheim

La musique et les danses folkloriques alsaciennes sont mises à l’honneur par l’ensemble de Geudertheim. 0 .

Place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Alsatian folk music and dance in the spotlight with the Geudertheim ensemble

L’événement Animations folkloriques Sélestat a été mis à jour le 2026-05-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme