Atelier ados défi photos Sélestat
jeudi 13 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Atelier ados défi photos
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Un challenge pour révéler ta créativité ! Un vote sur Instagram permettra d’élire la plus belle photo. Pour les 11-17 ans
Un challenge pour révéler ta créativité ! Un vote sur Instagram permettra d’élire la plus belle photo.
Pour les 11-17 ans.
0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
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English :
A challenge to unleash your creativity! An Instagram vote will determine the best photo. For ages 11–17
L’événement Atelier ados défi photos Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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