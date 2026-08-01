Informations pratiques

Sélestat

Atelier ados défi photos

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Un challenge pour révéler ta créativité ! Un vote sur Instagram permettra d’élire la plus belle photo. Pour les 11-17 ans

Un challenge pour révéler ta créativité ! Un vote sur Instagram permettra d’élire la plus belle photo.

Pour les 11-17 ans.

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2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

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English :

A challenge to unleash your creativity! An Instagram vote will determine the best photo. For ages 11–17

L’événement Atelier ados défi photos Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme