ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-découverte : veillée estivale, Plateau du Garibeuil, Péone

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-découverte : veillée estivale Mardi 28 juillet, 22h00 Plateau du Garibeuil Alpes-Maritimes

Libre accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T22:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-28T22:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:59:00+02:00

Observation du ciel étoilé, animée par notre équipe de passionnés d’astronomie.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps.

Lieu : Plateau du Garibeuil

Précisions pour nous trouver : Accès par la route du Garibeuil, parking sur place puis accès pédestre 1 minute

Tout public.

à partir de 21h, rendez-vous au pied du tunnel du Garibeuil

Plateau du Garibeuil Garibeuil, valberg Péone 06470 Valberg Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 23 24 25 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@valberg.com »}] https://www.alpesdazur-tourisme.fr/les-infos/agenda/7819862_astro-decouverte-observation-du-ciel/

Observation du ciel étoilé animée par une équipe de passionnés. RICE Alpes Azur Mercantour