ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? », Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone, Péone
mardi 18 août 2026 · Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone · Péone
Informations pratiques
ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? » Mardi 18 août, 20h30 Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone Alpes-Maritimes
Gratuit, accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Réalisateur et astronome amateur, Corentin Kimenau part à la recherche des lucioles de son enfance et d’une obscurité disparue. Il nous propose une véritable réflexion sur la pollution lumineuse et son impact désastreux sur l’environnement.
Accès libre.
RDV : 20h30 – Salle du Conseil – Péone
Renseignements : Maison du Parc à valberg – 06 22 91 46 53
Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.
Heure de fin en fonction du public.
Gratuit.
Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone 06470 péone Péone 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/ou-sont-passees-les-lucioles
Projection du film de Corentin Kimenau, sur les liens entre pollution lumineuse et biodiversité, suivi d’échanges avec un agent du Parc national. RICE Alpes Azur Mercantour
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