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ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? », Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone, Péone

mardi 18 août 2026 · Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone · Péone

ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? », Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone, Péone

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone
Adresse
06470 péone
Ville
06470 Péone
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit, accès libre

ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? » Mardi 18 août, 20h30 Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Réalisateur et astronome amateur, Corentin Kimenau part à la recherche des lucioles de son enfance et d’une obscurité disparue. Il nous propose une véritable réflexion sur la pollution lumineuse et son impact désastreux sur l’environnement.
Accès libre.
RDV : 20h30 – Salle du Conseil – Péone
Renseignements : Maison du Parc à valberg – 06 22 91 46 53

Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.
Heure de fin en fonction du public.

Gratuit.

Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone 06470 péone Péone 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/ou-sont-passees-les-lucioles
Projection du film de Corentin Kimenau, sur les liens entre pollution lumineuse et biodiversité, suivi d’échanges avec un agent du Parc national. RICE Alpes Azur Mercantour

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