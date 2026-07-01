ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? », Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone, Péone

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Projection : « Où sont passées les lucioles ? » Mardi 18 août, 20h30 Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone Alpes-Maritimes

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T20:30:00+02:00 – 2026-08-18T23:00:00+02:00

Réalisateur et astronome amateur, Corentin Kimenau part à la recherche des lucioles de son enfance et d’une obscurité disparue. Il nous propose une véritable réflexion sur la pollution lumineuse et son impact désastreux sur l’environnement.

Accès libre.

RDV : 20h30 – Salle du Conseil – Péone

Renseignements : Maison du Parc à valberg – 06 22 91 46 53

Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.

Heure de fin en fonction du public.

Gratuit.

Salle du Conseil, Place du lavoir, 06470 Péone 06470 péone Péone 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 46 53 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/ou-sont-passees-les-lucioles

Projection du film de Corentin Kimenau, sur les liens entre pollution lumineuse et biodiversité, suivi d’échanges avec un agent du Parc national. RICE Alpes Azur Mercantour