ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-rando : voyage au coeur de la nuit, Place Saint Michel 06380 Sospel, Sospel

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Astro-rando : voyage au coeur de la nuit Jeudi 6 août, 19h30 Place Saint Michel 06380 Sospel Alpes-Maritimes

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T19:30:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-06T19:30:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Prenez part à cette randonnée nocturne à la conquête des étoiles en boucle jusqu’au Mont Agaisen.

L’occasion de découvrir la biodiversité nocturne et le ciel étoilé à la cime du Mont Agaisen avec un accompagnateur en montagne passionné d’astronomie.

Partir à l’heure du Soleil couchant. Se mettre à l’écoute du chant de la nature. Prolonger la soirée pour observer le ciel étoilé avec une visite guidée des constellations et l’observation des planètes et galaxies au téléscope…

Telle est l’aventure qui vous est proposée par Alix Millucci pour profiter d’une soirée estivale sous le signe des étoiles.

Distance de la boucle : 7,5 km – Dénivelé : 420 m.

Départ du village à 19h30 – Retour au village vers minuit.

Accessibilité limitée, sortie réservée aux bons marcheurs.

Matériel d’observation mis à disposition du public par l’intervenant.

Places limitées – Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Sospel.

Un évènement organisé en partenariat avec Ciel et cimes.

Tout public – Public familial Adapté aux enfants à partir de 6 ans Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Jeudi 6 août 2026 de 19h30 à 0h.

Randonnée de 7,5 km en boucle avec dénivelé positif de 420 m.

Départ Place Saint Michel.

Adaptée aux bons marcheurs.

Prévoir matériel de randonnée et vêtements chauds.

Gratuit.

Place Saint Michel 06380 Sospel Place Saint Michel 06380 Sospel Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 83 93 95 70 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/astro-rando-voyage-au-coeur-de-la-nuit

Randonnée nocturne à la conquête des étoiles jusqu’au Mont Agaisen. L’occasion de découvrir la biodiversité nocturne et le ciel étoilé. RICE Alpes Azur Mercantour