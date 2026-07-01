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ALPES AZUR MERCANTOUR – Atlas de la biodiversité communale d’Isola : nuit de la chauve-souris, Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola, Isola

samedi 29 août 2026 · Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola · Isola

ALPES AZUR MERCANTOUR – Atlas de la biodiversité communale d’Isola : nuit de la chauve-souris, Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola, Isola

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola
Adresse
06420 Isola
Ville
06420 Isola
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit.

ALPES AZUR MERCANTOUR – Atlas de la biodiversité communale d’Isola : nuit de la chauve-souris Samedi 29 août, 19h30 Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée.

Conférence à 19h30 suivie à 21h00 d’une sortie nocturne d’observation des chiroptères, si les conditions le permettent.
Animé par un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.

Prévoir des vêtements chauds et une lampe frontale.
Atlas de la biodiversité communale d’Isola – Nuit de la chauve-souris_Isola

Samedi 29 août 2026 de 19h30 à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Gratuit.

Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola 06420 Isola Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 23 15 15 »}, {« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/atlas-de-la-biodiversite-communale-disola-nuit-de-la-chauve-souris
Conférence et sortie nocturne, une occasion de découvrir la vie intrigante des chauves-souris ! RICE Alpes Azur Mercantour

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