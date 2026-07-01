ALPES AZUR MERCANTOUR – Atlas de la biodiversité communale d’Isola : nuit de la chauve-souris, Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola, Isola

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Atlas de la biodiversité communale d’Isola : nuit de la chauve-souris Samedi 29 août, 19h30 Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T19:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Venez découvrir la vie intrigante des chauves-souris de la vallée de la Tinée.

Conférence à 19h30 suivie à 21h00 d’une sortie nocturne d’observation des chiroptères, si les conditions le permettent.

Animé par un garde-moniteur du Parc national du Mercantour.

Prévoir des vêtements chauds et une lampe frontale.

Atlas de la biodiversité communale d’Isola – Nuit de la chauve-souris_Isola

Samedi 29 août 2026 de 19h30 à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Gratuit.

Centre de vacances le Foehn, 06420 Isola 06420 Isola Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 23 15 15 »}, {« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/atlas-de-la-biodiversite-communale-disola-nuit-de-la-chauve-souris

Conférence et sortie nocturne, une occasion de découvrir la vie intrigante des chauves-souris ! RICE Alpes Azur Mercantour