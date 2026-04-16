Isola

Fête des châtaignes

Isola Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Fête traditionnelle autour de la châtaigne dont la cueillette se fait de fin septembre à mi novembre. Au programme animations folkloriques, daube polenta, dégustation de châtaigne, marché de producteurs, forains et bal sous le chapiteau.

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Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@explorenca.com

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English : Chestnut Festival

Traditional chestnut festival held from late September to mid-November. On the programme: folk entertainment, polenta stew, chestnut tasting, farmers’ market, fairground and dance under the big top.

L’événement Fête des châtaignes Isola a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur