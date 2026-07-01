ALPES AZUR MERCANTOUR – Blind Test : Les cris de la nuit, Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Blind Test : Les cris de la nuit Jeudi 23 juillet, 18h00 Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée Alpes-Maritimes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Venez découvrir les animaux nocturnes et reconnaître leurs cris dans le cadre d’une activité ludique.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 18h.

Gratuit.

Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/blind-test-les-cris-de-la-nuit

Une façon ludique de (re)découvrir la faune nocturne et ses cris !