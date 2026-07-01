ALPES AZUR MERCANTOUR – Blind Test : Les cris de la nuit, Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée
jeudi 23 juillet 2026 · Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée · Saint-Sauveur-sur-Tinée
Informations pratiques
ALPES AZUR MERCANTOUR – Blind Test : Les cris de la nuit Jeudi 23 juillet, 18h00 Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée Alpes-Maritimes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Venez découvrir les animaux nocturnes et reconnaître leurs cris dans le cadre d’une activité ludique.
Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 18h.
Gratuit.
Salle communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tinee@mercantour-parcnational.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 02 42 27 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/blind-test-les-cris-de-la-nuit
Une façon ludique de (re)découvrir la faune nocturne et ses cris !