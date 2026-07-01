ALPES AZUR MERCANTOUR – Festival AstroValberg, Parc des Oursons, 06470 Valberg, Guillaumes

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Festival AstroValberg 17 – 19 juillet Parc des Oursons, 06470 Valberg Alpes-Maritimes

Accès libre, tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00

Le festival Astrovalberg revient cette année pour sa 7ème édition du 17 au 19 juillet 2026

Découvrez toute la richesse de notre ciel grâce à un programme riche et varié : Séances de planétarium, observations du ciel et du soleil, rencontres amateurs , animations, conférences, randos nocturnes, activités détente, spectacles… Le festival Astrovalberg, c’est trois jours dédiés aux passionnés et curieux des mystères de l’univers !

Parc des oursons – Accès libre tout public

Horaires : Vendredi 22 août de 14h30 à 18h30

Samedi 23 août de 10h30 à 18h30 et dimanche 24 août de 10h30 à 17h 30

Toutes les activités proposées durant le festival sont offertes par le Département.

Venez découvrir chaque jour le programme du Village proposé sur les stands et participez aux nombreux ateliers, animations, jeux sur les thèmes de l’astronomie et de l’environnement !

Parc des Oursons, 06470 Valberg 06470 Valberg Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.97.18.60.00 »}] https://astrovalberg.departement06.fr/

Trois jours dédiés aux passionnés et curieux des mystères de l’univers ! Planétarium, observations, animations, conférences, randos nocturnes, activités détente, spectacles… RICE Alpes Azur Mercantour