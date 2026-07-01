ALPES AZUR MERCANTOUR – Promenade crépusculaire : découverte des animaux nocturnes et du ciel étoilé, Camping des marmottes, 04530 Val d’Oronaye, Val-d’Oronaye

Informations pratiques

ALPES AZUR MERCANTOUR – Promenade crépusculaire : découverte des animaux nocturnes et du ciel étoilé Mercredi 5 août, 20h30 Camping des marmottes, 04530 Val d’Oronaye Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T20:30:00+02:00 – 2026-08-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T20:30:00+02:00 – 2026-08-05T22:00:00+02:00

Retrouvons-nous à cette heure étrange où les hommes rentrent chez eux et les petites bêtes nocturnes reprennent leur activité. Au cours de cette promenade, nous rechercherons les traces et indices que laissent ces petites bêtes pour mieux les connaître.

Promenade à la tombée de la nuit pour découvrir les indices que laissent les petites bêtes nocturnes et en apprendre plus sur ces espèces qui ont du mal à garder une place dans nos nuits trop éclairées.

Nous finirons notre sortie en levant les yeux au ciel pour découvrir quelques unes des étoiles et constellations de notre ciel estival.

Sur inscription à la maison du Parc national du Mercantour : 04 92 61 57 37

Prévoir : chaussures pour marcher en extérieur, veste pour se couvrir (la température baisse fortement après le coucher du soleil et il vaut mieux avoir chaud pour profiter du spectacle des étoiles), lampe frontale (avec lumière rouge de préférence)

Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 22h.

Annulé en cas de mauvais temps.

Gratuit.

Camping des marmottes, 04530 Val d’Oronaye Village de Larche 04530 Val d’Oronaye Val-d’Oronaye 04530 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 61 57 37 »}] https://mercantour-parcnational.fr/fr/fiche-apidae/promenade-crepusculaire-decouverte-des-animaux-nocturnes-et-du-ciel-etoile

Promenade à la tombée de la nuit pour découvrir les indices que laissent les petites bêtes nocturnes, suivie d’une observation des constellations de notre ciel estival. RICE Alpes Azur Mercantour