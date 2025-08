Alpilium Epidermus Circus Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Alpilium Epidermus Circus Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence jeudi 12 mars 2026.

Alpilium Epidermus Circus

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 20h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Retrouvez le Collectif P4 pour une pièce de théâtre humoristique, le jeudi 12 février à l’Alpilium dès 20h.

« À la fois drôle et coquine, cette petite pépite venant tout droit du Canada nous promet une aventure visuelle et plastique en terres inconnues. Osez l’expérience, vous n’allez pas vous ennuyer !



Dès les premières minutes, nous sommes happés par cette entrée en scène qui nous promet du grand spectacle. Une diva futuriste se présente au public solennellement sur une musique de cérémonie. Cette grand-mère impertinente au passé sûrement prestigieux va alors tout faire pour rester sous les feux des projecteurs.



Effets vidéos, jeux et manipulation d’objets, de marionnettes, numéros loufoques se succèdent sous nos yeux médusés. Ces images nous embarquent dans un monde surréaliste qui nous fait parfois penser à Dalí. Encore un spectacle qu’il est difficile de présenter car il s’agit plutôt d’une expérience à vivre sans a priori. » .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join Collectif P4 for a humorous play on Thursday 12 February at the Alpilium from 8pm.

German :

Treffen Sie das Collectif P4 für ein humorvolles Theaterstück am Donnerstag, den 12. Februar im Alpilium ab 20 Uhr.

Italiano :

Unitevi al Collectif P4 per uno spettacolo umoristico giovedì 12 febbraio all’Alpilium a partire dalle 20.00.

Espanol :

Únase al Colectivo P4 para una obra de humor el jueves 12 de febrero en el Alpilium a partir de las 20.00 horas.

L’événement Alpilium Epidermus Circus Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles