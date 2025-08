Alpilium Fora Saint-Rémy-de-Provence

Alpilium Fora Saint-Rémy-de-Provence mardi 28 avril 2026.

Alpilium Fora

Mardi 28 avril 2026 à partir de 19h30. Plateau de la Petite Crau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Venez assister à « Fora », un solo aussi physique qu’émouvant, proposé par l’artiste Alice Rende. Une expérience saisissante à ne pas manquer, mardi 28 avril à 19h30.

« Contraste saisissant entre l’immensité d’un paysage à couper le souffle et la lutte intérieure d’une femme emprisonnée dans un espace réduit.



Il y aura cette boîte, si petite, installée au cœur des Alpilles, à l’heure ou le soleil s’endort. Cette boite va l’obliger à toutes les contorsions. Et il y aura l’échappée belle… Mais, une fois dehors, cette femme se libère-t-elle vraiment ? Les torsions continuent à régner sur son corps. Signe de sa lutte intérieure, elle continue à défier les murs invisibles.



En portugais, en catalan, en sarde & en occitan, Fora veut dire dehors . Le solo d’Alice Rende réunit 2 pratiques de souplesse et d’illusionnisme l’entérologie (l’art de replier la totalité de son corps dans une boîte qui est manifestement trop petite) & l’escapologie (l’art de s’échapper de ses entraves). Malgré ces techniques saisissantes, on devrait tous se reconnaître dans ses tiraillements ! » .

Plateau de la Petite Crau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and see ‘Fora’, a solo performance by artist Alice Rende that is as physical as it is moving. A gripping experience not to be missed, on Tuesday 28 April at 7.30pm.

German :

Erleben Sie „Fora“, ein körperlich anstrengendes und bewegendes Solo der Künstlerin Alice Rende. Ein packendes Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Dienstag, 28. April, 19.30 Uhr.

Italiano :

Venite a vedere « Fora », una performance personale dell’artista Alice Rende tanto fisica quanto commovente. Un’esperienza coinvolgente da non perdere, martedì 28 aprile alle 19.30.

Espanol :

Venga a ver « Fora », un espectáculo en solitario de la artista Alice Rende, tan físico como conmovedor. Una experiencia apasionante que no debe perderse, el martes 28 de abril a las 19.30 h.

L’événement Alpilium Fora Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-04 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)