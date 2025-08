Alpilium Philippe Mouratoglou et Ariane Wohlhuter Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 25 avril 2026 à partir de 19h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Le service culturel vous propose un concert éclectique et coloré mêlant répertoire savant et musiques populaires à l’Alpilium, samedi 25 avril à 19h.

« Philippe Mouratoglou, guitariste, improvisateur et compositeur, interprètera des œuvres emblématiques du grand répertoire, italien comme argentin, et fera la part belle à sa complice, la soprano Ariane Wohlhuter, dans des Lieder de Schubert et des chansons populaires espagnoles.



La vitalité, l’ouverture, le rythme percussif qu’apportent à la voix les sonorités inhabituelles de la guitare auront tout pour étonner et, surtout, séduire le public !



C’est tout le talent de Philippe Mouratoglou de sortir la guitare de ce paradoxe figurer parmi les instruments les plus joués mais demeurer peu présent dans les salles de concert de musique classique. » .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The cultural department is offering an eclectic and colourful concert combining scholarly repertoire and popular music at the Alpilium on Saturday 25 April at 7pm.

German :

Die Kulturabteilung bietet Ihnen am Samstag, den 25. April um 19 Uhr im Alpilium ein eklektisches und farbenfrohes Konzert, das gelehrtes Repertoire und Volksmusik miteinander verbindet.

Italiano :

Il dipartimento culturale propone un concerto eclettico e colorato che unisce il repertorio accademico e la musica popolare all’Alpilium sabato 25 aprile alle 19.00.

Espanol :

El departamento cultural ofrece un concierto ecléctico y colorista que combina repertorio erudito y música popular en el Alpilium, el sábado 25 de abril a las 19.00 horas.

