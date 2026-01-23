Alpilles Céréales fête ses 90 ans à St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès samedi 18 juillet 2026.

Saint-Étienne-du-Grès

Alpilles Céréales fête ses 90 ans à St. Etienne du Grès

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le silo Alpilles Céréales fête ses 90 ans avec foodtrucks, présentation d’engins agricoles, soirée animée par l’association des jeunes et exposition photos de l’association Imag’in le Grès.

Le silo Alpilles Céréales fête ses 90 ans avec foodtrucks, présentation d’engins agricoles, soirée animée par l’association des jeunes et exposition photos de l’association Imag’in le Grès. .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com

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English :

The Alpilles Céréales grain silo is celebrating its 90th anniversary with food trucks, a display of agricultural machinery, an evening of entertainment organised by the youth association, and a photography exhibition by the Imag’in le Grès association.

L’événement Alpilles Céréales fête ses 90 ans à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles