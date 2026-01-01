Soirée Jeux de Société Association La Guilde Grésouillaise Maison des Associations Saint-Étienne-du-Grès

Soirée Jeux de Société Association La Guilde Grésouillaise

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h30. Maison des Associations 10, Avenue Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

✨ La Guilde Grésouillaise une nouvelle aventure ludique débarque ! ✨ La Guilde Grésouillaise, toute nouvelle association de jeux de société, vous donne rendez-vous pour sa deuxième soirée… et peut-être votre première !

Soirée découverte gratuite

Une nouvelle façon de se retrouver, de jouer, de rire et de partager

Repartez avec le bulletin d’adhésion si l’expérience vous a convaincu

Maison des associations

Venez découvrir cette nouvelle aventure ludique et faire partie des premiers joueurs de la Guilde ♟️ .

Maison des Associations 10, Avenue Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mridor@gmail.com

English :

✨ La Guilde Grésouillaise: a new gaming adventure is coming! ✨ La Guilde Grésouillaise, a brand new board game club, invites you to its second evening… which could be your first!

