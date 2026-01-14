Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès
Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès mardi 16 juin 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Représentation ‘Croire aux Fauves’
Mardi 16 juin 2026 à partir de 18h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Représentation Croire aux Fauves de Nastassja Martin à la Salle Pierre Emmanuel
Découvrez l’histoire vraie et bouleversante de Nastassja Martin, anthropologue française attaquée par un ours dans les montagnes
Pour adultes et enfants à partir de 13 ans Sur inscription au 04 90 49 14 62 .
Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62
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English :
Performance of ‘Believe in the beasts’ by Nastassja Martin at the Salle Pierre Emmanuel
L’événement Représentation ‘Croire aux Fauves’ Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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