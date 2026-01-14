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Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle Pierre Emmanuel

Adresse : 59, Av. de la République

Ville : 13103 Saint-Étienne-du-Grès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Étienne-du-Grès

Représentation ‘Croire aux Fauves’

Mardi 16 juin 2026 à partir de 18h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Représentation Croire aux Fauves de Nastassja Martin à la Salle Pierre Emmanuel
Découvrez l’histoire vraie et bouleversante de Nastassja Martin, anthropologue française attaquée par un ours dans les montagnes
Pour adultes et enfants à partir de 13 ans Sur inscription au 04 90 49 14 62   .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62 

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English :

Performance of ‘Believe in the beasts’ by Nastassja Martin at the Salle Pierre Emmanuel

L’événement Représentation ‘Croire aux Fauves’ Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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