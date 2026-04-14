Le jardin de Louise:une roseraie centenaire à restaurer, Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral, Saint-Étienne-du-Grès

Le jardin de Louise:une roseraie centenaire à restaurer Dimanche 7 juin, 15h00 Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

2026

Le jardin de Louise : une roseraie centenaire à restaurer.

1926, les perspectives sur les jardins de Louise s’enrichissent d’une roseraie installée à l’est de la charmille.

2026, ce jubilé devient l’occasion d’une petite conférence en plein air à plusieurs voix pour découvrir le projet initial de 1926 documenté grâce aux archives familiales, pour dévoiler les partis pris esthétiques de Louise mais aussi pour s’initier au monde des roses anciennes sans oublier la fascination qu’elles exercent durant la période Art Déco.

Jacques Maria, grand amateur des roses anciennes, nous fera découvrir l’histoire des roses et ouvrira des échanges avec le public autour du projet de restauration qui s’inscrit dans un plan de gestion général des jardins.

Une déambulation sera également proposée pour découvrir le système d’irrigation rénové dernièrement, deuxième étape de la restauration du jardin.

Visite limitée à 20 personnes et sur inscription uniquement par email.

rdvjardinsgm@gmail.com

Entrée 5€ par adulte.

Evenement annulé en cas de pluie ou de mistral

Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral 13103 St Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès 13103 avenue Frédéric Mistral Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:rdvjardinsgm@gmail.com »}] Visite limitée à 15 personnes et sur inscription uniquement par email. Entrée 5€ par adulte- Evenement annulé en cas de pluie

2026

©angelique Barrere