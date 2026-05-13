Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès
Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès samedi 20 juin 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles
Samedi 20 juin 2026 de 9h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Une balade au cœur de la grande pinède des Alpilles, à la découverte des secrets de la forêt méditerranéenne ses paysages, sa biodiversité et ses enjeux de préservation. Le chemin vous conduira jusqu’au belvédère de Notre-Dame du Château.
Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles
Une balade au cœur de la grande pinède des Alpilles, à la découverte des secrets de la forêt méditerranéenne ses paysages, sa biodiversité et ses enjeux de préservation. Le chemin vous conduira jusqu’au belvédère de Notre-Dame du Château, offrant un panorama remarquable sur les richesses forestières du massif. Possibilité de pique-nique convivial tiré du sac, pour profiter pleinement du site. Jonathan Baudel, chargé de mission du Parc des Alpilles Saint-Étienne du Grès
Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00 .
Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A walk through the heart of the vast pine forest of the Alpilles, discovering the secrets of the Mediterranean forest: its landscapes, its biodiversity and the challenges of its conservation. The path will take you to the Notre-Dame du Château viewpoint.
L’événement Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles
À voir aussi à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône)
- Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Domaine du Grand Fontanille Saint-Étienne-du-Grès 30 mai 2026
- Tango Traditionnel organisé par La Calécita du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès 30 mai 2026
- Le jardin de Louise:une roseraie centenaire à restaurer, Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral, Saint-Étienne-du-Grès 7 juin 2026
- Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès 16 juin 2026
- Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès 20 juin 2026