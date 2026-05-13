Saint-Étienne-du-Grès

Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles

Samedi 20 juin 2026 de 9h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une balade au cœur de la grande pinède des Alpilles, à la découverte des secrets de la forêt méditerranéenne ses paysages, sa biodiversité et ses enjeux de préservation. Le chemin vous conduira jusqu’au belvédère de Notre-Dame du Château.

Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles

Une balade au cœur de la grande pinède des Alpilles, à la découverte des secrets de la forêt méditerranéenne ses paysages, sa biodiversité et ses enjeux de préservation. Le chemin vous conduira jusqu’au belvédère de Notre-Dame du Château, offrant un panorama remarquable sur les richesses forestières du massif. Possibilité de pique-nique convivial tiré du sac, pour profiter pleinement du site. Jonathan Baudel, chargé de mission du Parc des Alpilles Saint-Étienne du Grès

Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00 .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

A walk through the heart of the vast pine forest of the Alpilles, discovering the secrets of the Mediterranean forest: its landscapes, its biodiversity and the challenges of its conservation. The path will take you to the Notre-Dame du Château viewpoint.

L’événement Balade en forêt Immersion au cœur de la pinède des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles