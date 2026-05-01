Tango Traditionnel organisé par La Calécita du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

Tango Traditionnel organisé par La Calécita du Grès

Samedi 30 mai 2026 de 18h à 22h. Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Calécita du Grés organise sa soirée Tango Traditionnel à la Salle Pierre Emmanuel

Venez célébrer la florescence du Printemps dans l’atmosphère chaleureuse d’une milonga festive ; Pour cette occasion l’orchestre Duo musique live Alligoria agrémentera la soirée (rémunération de l’orchestre au chapeau) Quoi de mieux qu’une musique en live pour danser à deux, dans une salle climatisée

Mais cette prestation ne sera pas isolée puisque Liliane Pierrot qui a enchanté la milonga du 28 mars sera de retour et animera le reste de la soirée donc même atmosphère, même dynamise

Cette soirée sera précédée l’après-midi par un atelier de Jl Cornille sur l’improvisation en tango Argentin .

Salle Louis Lèbre 1442, Boulevard Général de Gaulle Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 09 82 08 lacalecitadugres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Calécita du Grés organises its Traditional Tango evening at the Salle Pierre Emmanuel

L’événement Tango Traditionnel organisé par La Calécita du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles