Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 19h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès !

Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès ! Foodtrucks et concert sur la Place de la Mourgue à partir de 19h ! .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

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English :

A musical picnic evening organised by St. Etienne du Grès Town Hall!

L’événement Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles