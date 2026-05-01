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Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Centre-Ville

Adresse : Avenue de la République

Ville : 13103 Saint-Étienne-du-Grès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-du-Grès

Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 19h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès !
Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès ! Foodtrucks et concert sur la Place de la Mourgue à partir de 19h !   .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 

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English :

A musical picnic evening organised by St. Etienne du Grès Town Hall!

L’événement Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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