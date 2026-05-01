Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès
Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès vendredi 8 mai 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 19h. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès !
Soirée Pique-Nique en Musique organisé par la Mairie de St. Etienne du Grès ! Foodtrucks et concert sur la Place de la Mourgue à partir de 19h ! .
Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46
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English :
A musical picnic evening organised by St. Etienne du Grès Town Hall!
L’événement Pique-Nique en Musique à St. Étienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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