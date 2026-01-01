Ateliers Créatifs Bibliothèque de St. Etienne du Grès Maison des Associations Saint-Étienne-du-Grès

Ateliers Créatifs Bibliothèque de St. Etienne du Grès

Mercredi 14 janvier 2026 de 10h à 12h.

Mercredi 28 janvier 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 11 février 2026 de 10h à 12h. Maison des Associations 10, Avenue Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Les ateliers créatifs pour 2026 les rendez-vous à ne pas manquer pour la période janvier-février

Voici les dates à retenir

ateliers enfants

• mercredi 14 janvier de 10h à 12h

• mercredi 28 janvier de 14h à 16h

• mercredi 11 février de 10h à 12h

un atelier duo (enfant parent) est également prévu

• samedi 31 janvier de 10h à 12h

le thème de cette période

tour de terre en poésie et en origami dans les pays du froid ❄️️

⚠️ Infos pratiques

En raison du déménagement de la bibliothèque pour travaux, les ateliers auront lieu à la Maison des associations.

Renseignez-vous bien lors de l’inscription. .

Maison des Associations 10, Avenue Notre-Dame du Château Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62 autourdesfables@gmail.com

English :

Creative workshops for 2026: events not to be missed in January and February

