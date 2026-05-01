Vide Grenier de l’APE Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès
Vide Grenier de l’APE Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès dimanche 17 mai 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Vide Grenier de l’APE
Dimanche 17 mai 2026 de 5h30 à 13h30. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 05:30:00
fin : 2026-05-17 13:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide grenier organisé par l’Association des parents d’élèves du Grès
Venez nombreux exposer ou dénicher la bonne affaire !
Buvette et restauration sur place .
Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apedugres@gmail.com
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English :
Flea market organised by the The Alpilles Equestrian Centre in St. Etienne du Grès
L’événement Vide Grenier de l’APE Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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