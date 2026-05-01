Vide Grenier de l’APE Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

Vide Grenier de l’APE

Dimanche 17 mai 2026 de 5h30 à 13h30. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 05:30:00

fin : 2026-05-17 13:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier organisé par l’Association des parents d’élèves du Grès

Venez nombreux exposer ou dénicher la bonne affaire !

Buvette et restauration sur place .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apedugres@gmail.com

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English :

Flea market organised by the The Alpilles Equestrian Centre in St. Etienne du Grès

L’événement Vide Grenier de l’APE Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles