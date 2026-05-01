Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès
Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès jeudi 14 mai 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Féria des Tauromachies
Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026. Centre du village Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-14
Le 14 & 15 mai 2026, retrouvez la 7ème Féria des Tauromachies à Saint-Étienne-du-Grès !
En partenariat avec la Peña taurine El Galo et l’Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions, la Commune de Saint-Étienne du Grès met à l’honneur, pour la 7ème année, la tauromachie espagnole et la course camarguaise dans ses arènes plus que centenaires
Programme de la Féria des Tauromachies
Jeudi 14 mai journée espagnole
11 heures Capea de l’École Taurine d’Arles
13 heures Apéritif musical et repas dans la cour de la mairie
17 heures Fiesta campera
à l’affiche Tibo Garcia, André Lagravère El Galo , Christian Majero, Solal et Lisares.
Les novillos sont des ganaderias Barcelo (Quissac), Malaga (Maussane) et la Paluna ( Saint-Gilles)
19 heures Apéritif musical et tapas dans la cour de la mairie
Vendredi 15 mai journée camarguaise
10h00 Arènes gonflables et casques de réalité virtuelle, place de la mairie
10h30 Détection de jeunes, aux arènes, pour les garçons et filles de plus de 13 ans
13 heures Repas organisé par O Bistrot gourmand , place de la mairie
16 heures Course à l’Avenir
Raseteurs Allam, Boudiaf, Champetier, Chevalier, Laurier, Zekraoui
taureaux des manades Fabre-Mailhan et Layalle et 6 stagiaires
Bandido à l’issue de la course (arènes pharmacie)
19h30 Bodega organisée par O Bistrot gourmand .
Centre du village Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46
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English :
The 14th and 15th of May 2026, the 7th Féria des Tauromachies will take place in Saint-Étienne-du-Grès!
L’événement Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles