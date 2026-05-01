Saint-Étienne-du-Grès

Féria des Tauromachies

Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026. Centre du village Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14

Le 14 & 15 mai 2026, retrouvez la 7ème Féria des Tauromachies à Saint-Étienne-du-Grès !

En partenariat avec la Peña taurine El Galo et l’Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions, la Commune de Saint-Étienne du Grès met à l’honneur, pour la 7ème année, la tauromachie espagnole et la course camarguaise dans ses arènes plus que centenaires



Programme de la Féria des Tauromachies



Jeudi 14 mai journée espagnole

11 heures Capea de l’École Taurine d’Arles

13 heures Apéritif musical et repas dans la cour de la mairie

17 heures Fiesta campera

à l’affiche Tibo Garcia, André Lagravère El Galo , Christian Majero, Solal et Lisares.

Les novillos sont des ganaderias Barcelo (Quissac), Malaga (Maussane) et la Paluna ( Saint-Gilles)

19 heures Apéritif musical et tapas dans la cour de la mairie



Vendredi 15 mai journée camarguaise

10h00 Arènes gonflables et casques de réalité virtuelle, place de la mairie

10h30 Détection de jeunes, aux arènes, pour les garçons et filles de plus de 13 ans

13 heures Repas organisé par O Bistrot gourmand , place de la mairie

16 heures Course à l’Avenir

Raseteurs Allam, Boudiaf, Champetier, Chevalier, Laurier, Zekraoui

taureaux des manades Fabre-Mailhan et Layalle et 6 stagiaires

Bandido à l’issue de la course (arènes  pharmacie)

19h30 Bodega organisée par O Bistrot gourmand .

Centre du village Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

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English :

The 14th and 15th of May 2026, the 7th Féria des Tauromachies will take place in Saint-Étienne-du-Grès!

L’événement Féria des Tauromachies Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles