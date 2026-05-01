Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Domaine du Grand Fontanille Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès

Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h30.

10h30 démonstrations

13h30 Aïoli (sur réservation). Domaine du Grand Fontanille D32 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Domaine du Grand Fontanille vous invite à la traditionnelle journée Le cheval dans la vigne . Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance…..

L’Association Grésouillaise Attelage Balade Libres Equestres vous propose à partir de 10h30 entre les vignes et les oliviers des démonstrations de travail à l’ancienne suivies de son Grand Aïoli.

Pour l’aïoli, inscription à faire avant le 27 mai 2026 .

Domaine du Grand Fontanille D32 Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 05 15 mail@domaine-fontanille.fr

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English :

Domaine du Grand Fontanille invites you to the traditional Horse in the vineyard day. Come and discover how in the past the horse was used for various tasks. A working method which is now undergoing a renaissance…..

L’événement Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles