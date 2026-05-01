Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Domaine du Grand Fontanille Saint-Étienne-du-Grès
Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Domaine du Grand Fontanille Saint-Étienne-du-Grès samedi 30 mai 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition
Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h30.
10h30 démonstrations
13h30 Aïoli (sur réservation). Domaine du Grand Fontanille D32 Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Domaine du Grand Fontanille vous invite à la traditionnelle journée Le cheval dans la vigne . Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance…..
L’Association Grésouillaise Attelage Balade Libres Equestres vous propose à partir de 10h30 entre les vignes et les oliviers des démonstrations de travail à l’ancienne suivies de son Grand Aïoli.
Pour l’aïoli, inscription à faire avant le 27 mai 2026 .
Domaine du Grand Fontanille D32 Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 05 15 mail@domaine-fontanille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Domaine du Grand Fontanille invites you to the traditional Horse in the vineyard day. Come and discover how in the past the horse was used for various tasks. A working method which is now undergoing a renaissance…..
L’événement Le Cheval dans la Vigne 2026 12ème édition Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-05-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône)
- Tango Traditionnel organisé par La Calécita du Grès Salle Louis Lèbre Saint-Étienne-du-Grès 30 mai 2026
- Le jardin de Louise:une roseraie centenaire à restaurer, Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral, Saint-Étienne-du-Grès 7 juin 2026
- Représentation ‘Croire aux Fauves’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès 16 juin 2026
- Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès 20 juin 2026