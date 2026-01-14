Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès
Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès samedi 20 juin 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès
Samedi 20 juin 2026 à partir de 10h. Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Bibliothèque municipale vous invitent à célébrer la Fête de la Bibliothèque !
Au programme, une multitude d’ateliers pour petits et grands, qui raviront les amateurs de lecture, d’écriture et de créativité.
de 10h à 12h
– Atelier papier Japonais Fabrique tes cartes postales Tout public
de 14h à 16h
– Atelier écriture en musique Libère ta plume, invente, écris, partage… Pour adulte
– Atelier Street Art Création d’une fresque collective Pour ado et…
Pour terminer cette journée en beauté, à 17h, participez à La Dictée de la Bibliothèque ! Ouverte à tous, cette activité propose deux niveaux une dictée pour les enfants et une pour les adultes. Sortez vos cahiers et vos stylos, et relevez le défi !
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque municipale .
Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62
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English :
The Municipal Library invite you to celebrate the Library Festival!
L’événement Bibliothèque en fête à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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