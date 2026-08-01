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AGENDA · Les Contamines-Montjoie

Alpinum Biathlon Impulse Tour Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie

samedi 8 août 2026 · Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons · Les Contamines-Montjoie

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons
Adresse
1867 Route de Notre Dame de la Gorge,
Ville
74170 Les Contamines-Montjoie
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Contamines-Montjoie

Alpinum Biathlon Impulse Tour

Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge, Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 20:30:00

Date(s) :
2026-08-08

L’Alpinum Biathlon Impulse Tour fait son grand retour ! Une Collab ALPINUM EVENTS X les Contamines Montjoie.
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Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge, Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 65 98 58 

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English : Alpinum Biathlon Impulse Tour

The Alpinum Biathlon Impulse Tour is back! An ALPINUM EVENTS X les Contamines Montjoie collab.

L’événement Alpinum Biathlon Impulse Tour Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie

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