Alpinum Biathlon Impulse Tour Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons Les Contamines-Montjoie
samedi 8 août 2026 · Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons · Les Contamines-Montjoie
Informations pratiques
Les Contamines-Montjoie
Alpinum Biathlon Impulse Tour
Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge, Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 20:30:00
Date(s) :
2026-08-08
L’Alpinum Biathlon Impulse Tour fait son grand retour ! Une Collab ALPINUM EVENTS X les Contamines Montjoie.
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Chalet du Domaine Nordique 4 Saisons 1867 Route de Notre Dame de la Gorge, Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 46 65 98 58
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English : Alpinum Biathlon Impulse Tour
The Alpinum Biathlon Impulse Tour is back! An ALPINUM EVENTS X les Contamines Montjoie collab.
L’événement Alpinum Biathlon Impulse Tour Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie