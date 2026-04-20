Ultra-Trail du Mont-Blanc Hoka UTMB® Les Contamines-Montjoie
Ultra-Trail du Mont-Blanc Hoka UTMB® Les Contamines-Montjoie vendredi 28 août 2026.
Les Contamines-Montjoie
Ultra-Trail du Mont-Blanc Hoka UTMB®
Dans le village Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez assister au passage des traileurs du mythique UTMB®, à partir de 20h30 !
Après 30km de course, les coureurs auront la possibilité de se ravitailler au centre du village, avant de traverser les Contamines et d’attaquer l’ascension du Col du Bonhomme.
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Dans le village Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com
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English : Ultra-Trail du Mont-Blanc Hoka UTMB®
Come to witness the passage and the feeding of the mythical UTMB with passage of the first riders in the center of the village around 20h30.
L’événement Ultra-Trail du Mont-Blanc Hoka UTMB® Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie
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