Carnets de rando stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines Refuge des Prés Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie

Carnets de rando stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines

Refuge des Prés Alpage des Prés Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-28

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-28

A 2000m d’altitude dans la vallée des Contamines-Montjoie, l’artiste professionnel Thierry Deleforge vous propose de découvrir en 4 jours la pratique de l’aquarelle instantanée en itinérance, avec comme camp de base le refuge des Prés.

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Refuge des Prés Alpage des Prés Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 35 85 61 thierrydeleforge@carnets-de-rando.com

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English :

At an altitude of 2000m in the Contamines-Montjoie valley, professional artist Thierry Deleforge invites you to spend 4 days discovering the practice of instant watercolor painting, with the Refuge des Prés as a base camp.

L’événement Carnets de rando stage d’aquarelle dans les montagnes des Contamines Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie