Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie Chalet l’Avenière Les Contamines-Montjoie
Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie Chalet l’Avenière Les Contamines-Montjoie dimanche 2 août 2026.
Les Contamines-Montjoie
Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie
Chalet l’Avenière 3082, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-02
En résidence artistique au fond de la vallée des Contamines-Montjoie, l’artiste professionnel Thierry Deleforge vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en 6 jours, à la pratique de l’aquarelle sur le motif…
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Chalet l’Avenière 3082, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 35 85 61 thierrydeleforge@carnets-de-rando.com
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English :
In artistic residency at the bottom of the Contamines-Montjoie valley, professional artist Thierry Deleforge invites you to discover or perfect your watercolor skills over 6 days…
L’événement Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie
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