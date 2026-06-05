Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie Chalet l’Avenière Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie

Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie

Chalet l’Avenière 3082, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-02

En résidence artistique au fond de la vallée des Contamines-Montjoie, l’artiste professionnel Thierry Deleforge vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en 6 jours, à la pratique de l’aquarelle sur le motif…

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Chalet l’Avenière 3082, route de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 35 85 61 thierrydeleforge@carnets-de-rando.com

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English :

In artistic residency at the bottom of the Contamines-Montjoie valley, professional artist Thierry Deleforge invites you to discover or perfect your watercolor skills over 6 days…

L’événement Carnets de nature stage d’aquarelle dans la vallée des Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie