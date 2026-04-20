Brenoux

ALSH VACANCES DE PRINTEMPS

Annexe de la salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h . Le thème de cette semaine de vacances de printemps est La manufacture des rêves .

Sur réservation

Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h . Le thème de cette semaine de vacances de printemps est La manufacture des rêves . Au programme

Lundi 20/04 création du badge d’entrée et toque de chef le matin. L’après-midi L’attaque des gloutons

Mardi 21/04 dessiner la machine la plus folle du monde le matin. Visite de la chocolaterie Malakoff l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Mercredi 22/04 création de la machine le matin. Le grand casting des marmottes l’après-midi.

Jeudi 23/04 création de la machine le matin. Le grand jeu Evan l’après-midi.

Vendredi 24/04 confection de brochettes de fruits nappés de chocolat le matin. Après-midi attention brocolis !

Sur réservation. .

Annexe de la salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05

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English :

We welcome children aged 3 to 11 during the school vacations, from 8am to 6pm. The theme of this week’s spring vacation is The Factory of Dreams .

Reservations required

L’événement ALSH VACANCES DE PRINTEMPS Brenoux a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Mont Lozere