ALSH VACANCES DE PRINTEMPS Brenoux
ALSH VACANCES DE PRINTEMPS Brenoux lundi 20 avril 2026.
Brenoux
ALSH VACANCES DE PRINTEMPS
Annexe de la salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h . Le thème de cette semaine de vacances de printemps est La manufacture des rêves .
Sur réservation
Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires, de 8h à 18h . Le thème de cette semaine de vacances de printemps est La manufacture des rêves . Au programme
Lundi 20/04 création du badge d’entrée et toque de chef le matin. L’après-midi L’attaque des gloutons
Mardi 21/04 dessiner la machine la plus folle du monde le matin. Visite de la chocolaterie Malakoff l’après-midi. Prévoir un pique-nique.
Mercredi 22/04 création de la machine le matin. Le grand casting des marmottes l’après-midi.
Jeudi 23/04 création de la machine le matin. Le grand jeu Evan l’après-midi.
Vendredi 24/04 confection de brochettes de fruits nappés de chocolat le matin. Après-midi attention brocolis !
Sur réservation. .
Annexe de la salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 78 29 98 05
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English :
We welcome children aged 3 to 11 during the school vacations, from 8am to 6pm. The theme of this week’s spring vacation is The Factory of Dreams .
Reservations required
L’événement ALSH VACANCES DE PRINTEMPS Brenoux a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Mont Lozere
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- FESTIVAL DE LANGLADE-BRENOUX Brenoux 28 août 2026